Помощь Украине на 2,6 миллиарда долларов. AP раскрыло детали нового военного пакета от США

США завершают разработку крупного пакета военной помощи Украине, объем которого может составить 2,6 миллиарда долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Кроме этого, ожидается, что
К слову, об очередном пакете будет объявлено по итогам встречи на базе "Рамштайн" в Германии 20 января. В ней примут участие министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
Напомним, в Когрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.
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