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Помощь Украине на 2,6 миллиарда долларов. AP раскрыло детали нового военного пакета от США

Фото: СМИ раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине от США (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

США завершают разработку крупного пакета военной помощи Украине, объем которого может составить 2,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Кроме этого, ожидается, что

К слову, об очередном пакете будет объявлено по итогам встречи на базе "Рамштайн" в Германии 20 января. В ней примут участие министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Напомним, в Когрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.

Что известно о новом американском оружии - подробнее читайте в материале РБК-Украина.

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