Допомога Україні на 2,6 мільярда доларів. AP розкрило деталі нового військового пакету від США

США завершують розробку великого пакету військової допомоги Україні, об'єм якого може сягнути 2,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Вперше підтримка включатиме майже 100 бойових машин Stryker і щонайменше 50 броньованих машин Bradley, щоб дозволити українським силам швидше та безпечніше пересуватися на лінії фронту", - пишуть журналісти.

Однак, як вказує AP, цифри можуть змінитися, коли адміністрація Джо Байдена завершить обговорення пакету.

Окрім цього, очікується, що допомога також включатиме тисячі боєприпасів, зокрема ракети для систем ППО.

До слова, про черговий пакет буде оголошено за підсумками зустрічі на базі "Рамштайн" у Німеччині 20 січня. У ній візьмуть участь міністр оборони Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітетут начальників штабів США генерал Марк Міллі.