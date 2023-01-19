Помощь Украине на 2,6 миллиарда долларов. AP раскрыло детали нового военного пакета от США
США завершают разработку крупного пакета военной помощи Украине, объем которого может составить 2,6 миллиарда долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"Впервые поддержка будет включать около 100 боевых машин Stryker и по меньшей мере 50 бронированных машин Bradley, чтобы позволить украинским силам быстрее и безопаснее передвигаться на линии фронта", - пишут журналисты.
Однако, как указывает AP, цифры могут измениться, когда администрация Джо Байдена завершит обсуждение пакета.
Кроме этого, ожидается, что помощь будет включать тысячи боеприпасов, в том числе ракеты для систем ПВО.
К слову, об очередном пакете будет объявлено по итогам встречи на базе "Рамштайн" в Германии 20 января. В ней примут участие министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
Напомним, в Когрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.
Что известно о новом американском оружии - подробнее читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.