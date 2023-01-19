Помощь Украине на 2,6 миллиарда долларов. AP раскрыло детали нового военного пакета от США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

"Впервые поддержка будет включать около 100 боевых машин Stryker и по меньшей мере 50 бронированных машин Bradley, чтобы позволить украинским силам быстрее и безопаснее передвигаться на линии фронта", - пишут журналисты.

Однако, как указывает AP, цифры могут измениться, когда администрация Джо Байдена завершит обсуждение пакета.

Кроме этого, ожидается, что помощь будет включать тысячи боеприпасов, в том числе ракеты для систем ПВО.

К слову, об очередном пакете будет объявлено по итогам встречи на базе "Рамштайн" в Германии 20 января. В ней примут участие министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.