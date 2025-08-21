Допомога малозабезпеченим сім’ям у 2025 році: хто має право і як оформити

У 2025 році українські сім’ї з низьким доходом можуть розраховувати на державну соціальну допомогу. Її виплата регулюється Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" та здійснюється через Пенсійний фонд України.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані Пенсійного фонду України.
Право на призначення допомоги визначається з урахуванням доходів, майнового стану та зайнятості членів сім’ї. Основні умови:
Водночас для багатодітних сімей ці обмеження не застосовуються.
До складу сім’ї, яка може претендувати на допомогу, входять: чоловік, дружина, діти до 18 років, а також діти до 23 років, які навчаються на денній формі, непрацездатні батьки, а також повнолітні неодружені діти з інвалідністю I групи.
Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для конкретної сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.
У 2025 році прожитковий мінімум встановлено:
Водночас рівень забезпечення прожиткового мінімуму враховується із коефіцієнтами:
Отримана сума прожиткового мінімуму для сім’ї з урахуванням цих коефіцієнтів і використовується для розрахунку допомоги.
Виплата допомоги призначається на 6 місяців, після чого автоматично продовжується ще на пів року, якщо сім’я й надалі відповідає критеріям.
Для оформлення допомоги необхідно подати:
Звернутися по допомогу можна кількома способами:
Нагадаємо, в Україні з 1 липня стартував експериментальний проєкт базової соціальної допомоги. Спершу її отримують сім’ї, які вже мають інші виплати, а з 1 жовтня долучаться й інші категорії. Допомога призначається на всю родину, але виплачується одному з її членів.
Пізніше Кабмін оновив порядок надання базової соціальної допомоги. Виплати у багатодітних сім’ях проводитимуть "за технічної можливості", а допомогу можна буде розподіляти між повнолітніми членами родини. Призначення відбуватиметься автоматично через систему соцсфери та застосунок "Дія", з перевіркою даних у держреєстрах.