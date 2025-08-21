Помощь малообеспеченным семьям в 2025 году: кто имеет право и как оформить

Кто имеет право на пособие

Право на назначение пособия определяется с учетом доходов, имущественного положения и занятости членов семьи. Основные условия:

совокупный среднемесячный доход семьи меньше прожиточного минимума;

члены семьи не совершали крупные покупки более 50 тыс. гривен, не имеют депозитов на сумму более 100 тыс. гривен и нескольких квартир или авто, выпущенных за последние 15 лет;

трудоспособные члены семьи должны работать или активно искать работу, иначе выплата может быть прекращена.

В то же время для многодетных семей эти ограничения не применяются.

В состав семьи, которая может претендовать на помощь, входят: муж, жена, дети до 18 лет, а также дети до 23 лет, которые учатся на дневной форме, нетрудоспособные родители, а также совершеннолетние неженатые дети с инвалидностью I группы.

Как рассчитывается размер выплаты

Размер пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для конкретной семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

В 2025 году прожиточный минимум установлен:

дети до 6 лет - 2 563 гривен;

дети от 6 до 18 лет - 3 196 гривен;

трудоспособные лица - 3 028 гривен;

лица, утратившие трудоспособность, - 2 361 гривен.

В то же время уровень обеспечения прожиточного минимума учитывается с коэффициентами:

для трудоспособных - 60% от установленного уровня;

для детей - 145%;

для пенсионеров и людей с инвалидностью - 100%.

Полученная сумма прожиточного минимума для семьи с учетом этих коэффициентов и используется для расчета пособия.

На какой срок назначается

Выплата помощи назначается на 6 месяцев, после чего автоматически продлевается еще на полгода, если семья и в дальнейшем соответствует критериям.

Какие документы нужны

Для оформления помощи необходимо подать:

заявление установленной формы;

декларацию о доходах и имущественном состоянии;

справку о доходах за последние 6 месяцев (при необходимости);

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Как подать заявку

Обратиться за помощью можно несколькими способами: