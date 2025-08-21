RU

Общество Образование Деньги Изменения

Помощь малообеспеченным семьям в 2025 году: кто имеет право и как оформить

Фото: Денежная помощь для малообеспеченных в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2025 году украинские семьи с низким доходом могут рассчитывать на государственную социальную помощь. Ее выплата регулируется Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и осуществляется через Пенсионный фонд Украины.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Кто имеет право на пособие

Право на назначение пособия определяется с учетом доходов, имущественного положения и занятости членов семьи. Основные условия:

  • совокупный среднемесячный доход семьи меньше прожиточного минимума;
  • члены семьи не совершали крупные покупки более 50 тыс. гривен, не имеют депозитов на сумму более 100 тыс. гривен и нескольких квартир или авто, выпущенных за последние 15 лет;
  • трудоспособные члены семьи должны работать или активно искать работу, иначе выплата может быть прекращена.

В то же время для многодетных семей эти ограничения не применяются.

В состав семьи, которая может претендовать на помощь, входят: муж, жена, дети до 18 лет, а также дети до 23 лет, которые учатся на дневной форме, нетрудоспособные родители, а также совершеннолетние неженатые дети с инвалидностью I группы.

Как рассчитывается размер выплаты

Размер пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для конкретной семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

В 2025 году прожиточный минимум установлен:

  • дети до 6 лет - 2 563 гривен;
  • дети от 6 до 18 лет - 3 196 гривен;
  • трудоспособные лица - 3 028 гривен;
  • лица, утратившие трудоспособность, - 2 361 гривен.

В то же время уровень обеспечения прожиточного минимума учитывается с коэффициентами:

  • для трудоспособных - 60% от установленного уровня;
  • для детей - 145%;
  • для пенсионеров и людей с инвалидностью - 100%.

Полученная сумма прожиточного минимума для семьи с учетом этих коэффициентов и используется для расчета пособия.

На какой срок назначается

Выплата помощи назначается на 6 месяцев, после чего автоматически продлевается еще на полгода, если семья и в дальнейшем соответствует критериям.

Какие документы нужны

Для оформления помощи необходимо подать:

  • заявление установленной формы;
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии;
  • справку о доходах за последние 6 месяцев (при необходимости);
  • удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Как подать заявку

Обратиться за помощью можно несколькими способами:

  • лично - в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или органы местного самоуправления;
  • онлайн - через веб-портал Пенсионного фонда, приложение "ПФУ", портал "Дія" или социальный веб-портал с использованием электронной подписи;
  • по почте - в адрес территориального управления Пенсионного фонда.

Напомним, в Украине с 1 июля стартовал экспериментальный проект базовой социальной помощи. Сначала ее получают семьи, которые уже имеют другие выплаты, а с 1 октября присоединятся и другие категории. Помощь назначается на всю семью, но выплачивается одному из ее членов.

Позже Кабмин обновил порядок предоставления базовой социальной помощи. Выплаты в многодетных семьях будут проводить "по технической возможности", а помощь можно будет распределять между совершеннолетними членами семьи. Назначение будет происходить автоматически через систему соцсферы и приложение "Дія", с проверкой данных в госреестрах.

