Допомога більше не борг? Україна і США погодили ключовий момент угоди про надра

"Важлива зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода між нашими країнами. Над документом працюють юридичні посади", - пише Шмигаль.

Він поінформував, що над документом працюють юридичні команди та є хороший прогрес. Зокрема, визначено чіткі червоні лінії.

"Головне - чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом", - йдеться у повідомленні.

Також Шмигаль додав, що сторони мають важливу домовленість - Україна не повинна буде повертати кошти за військову допомогу, яку надавали США.

"Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", - резюмував прем'єр.