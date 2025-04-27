Допомога більше не борг? Україна і США погодили ключовий момент угоди про надра

Україна і США домовилися, що в угоді про надра не буде зараховуватися раніше надана американська допомога. Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп наполягав, щоб Київ повернув кошти.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Важлива зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода між нашими країнами. Над документом працюють юридичні посади", - пише Шмигаль.
Він поінформував, що над документом працюють юридичні команди та є хороший прогрес. Зокрема, визначено чіткі червоні лінії.
"Головне - чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом", - йдеться у повідомленні.
Також Шмигаль додав, що сторони мають важливу домовленість - Україна не повинна буде повертати кошти за військову допомогу, яку надавали США.
"Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", - резюмував прем'єр.
Нагадаємо, у лютому президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон з початку повномасштабної війни виділив Києву понад 300 млрд доларів. Після він неодноразово говорив, що ці гроші мають бути повернуті. Зокрема, такий пункт передбачався в угоді про надра і був одним із ключових, навколо якого точилися суперечки.
Ба більше, жодної допомоги в розмірі 300 млрд доларів навіть не було. 19 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що вся вартість зброї, яка була використана за час повномасштабної війни - становить 320 млрд доларів. З них 120 млрд доларів Україна забезпечила самостійно, а ще 200 спільно надали США та ЄС.
Причому Зеленський уточнив, що конкретно від Сполучених Штатів було надано 67 млрд доларів як військову допомогу, а як фінансову - 31,5 млрд доларів.
Крім того, минулого місяця глава держави заявив, що Україна не визнаватиме боргом військову допомогу з боку США.
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