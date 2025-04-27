Помощь больше не долг? Украина и США согласовали ключевой момент соглашения о недрах

"Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами. Над документом работают юридические должности", - пишет Шмыгаль.

Он сообщил, что над документом работают юридические команды и есть хороший прогресс. В частности, определены четкие красные линии.

"Главное - четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль добавил, что стороны имеют важную договоренность - Украина не должна будет возвращать средства за военную помощь, которую предоставляли США.

"Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания", - резюмировал премьер.