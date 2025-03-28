"Ми не будемо приймати борги". Зеленський зробив заяву про угоду щодо надр з США

Україна не буде сприймати питання старих боргів, якщо вони будуть згадуватись в угоді про рідкісноземельні метали зі Сполученими Штатами Америки.

"Якщо будуть якісь ті чи інші ризикові речі для нас, то безумовно я буду все це комунікувати без секретів. В принципі я вважаю, що головні базисні речі компромісні були окреслені в рамковій угоді, на що ми готові були іти", - заявив Зеленський.

Він також зауважив, що не знає, як згадується "питання боргів" у новій угоді, яку представили США.

"Якщо там піднімається це питання, ми не будемо сприймати борги, як і я казав, це для мене зрозумілі абсолютно речі, принаймні ми говоримо про минуле. Якщо будуть матися на увазі якісь перспективи. Нова підтримка, тоді Сполучені Штати напевно можуть ставити ті чи інші умови, розуміючи, що безкоштовно ця команда нам нічого робити не буде", - сказав президент.

Угода про рідкісноземи

У лютому Україна та Сполучені Штати мали підписати рамкову угоду щодо рідкісноземельних надр. Однак 28 лютого сталась сварка президента Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Білому домі, і то му угоду не було підписано.

Нещодавно стало відомо, що Вашингтон передав Києву новий проект угоди про надра. Однак Зеленський зауважив, що якщо раніше йшлося про рамкову угоду, то тепер мова про повноцінну, яку має ратифікувати Рада.