Допомога безробітним у 2024 році: яка мінімальна сума виплат

Зазначається, що 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 7100 гривень. Відповідно збільшуються усі передбачені законодавством виплати, розмір яких залежить від мінімальної заробітної плати.

До 7100 гривень збільшується і максимальний розмір допомоги по безробіттю, який під час воєнного стану не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Крім того, згідно з постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування № 60 від 14.09.2023 року, мінімальний розмір допомоги по безробіттю складає 1500 гривень.

Безробіття в Україні

За даними Державної служби зайнятості, кількість офіційних безробітних в Україні за рік скоротилася вдвічі. У грудні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 96,1 тисячі, тоді як рік тому було 186,5 тисячі.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Детальніше про те, яку роботу шукають українці та де найвищі зарплати - у матеріалі РБК-Україна.