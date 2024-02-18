Помощь безработным в 2024 году: какая минимальная сумма выплат

Отмечается, что 1 января 2024 минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 7100 гривен. Соответственно увеличиваются все предусмотренные законодательством выплаты, размер которых зависит от минимальной заработной платы.

До 7100 гривен увеличивается и максимальный размер пособия по безработице, который во время военного положения не может превышать размер минимальной заработной платы, установленный законом на 1 января календарного года.

Кроме того, согласно постановлению Фонда общеобязательного государственного социального страхования №60 от 14.09.2023 года, минимальный размер пособия по безработице составляет 1500 гривен.

Безработица в Украине

По данным Государственной службы занятости, количество официальных безработных в Украине за год сократилось вдвое. В декабре 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 96,1 тысячи, тогда как год назад было 186,5 тысячи.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

Детальнее о том, какую работу ищут украинцы и где самые высокие зарплаты - в материале РБК-Украина.