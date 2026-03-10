Допомога агресору: у Єврокомісії пояснили, як послаблення санкцій США підсилює РФ та Іран

Єврокомісія закликала США до суворого дотримання цінової стелі на російську нафту. Це необхідно для обмеження доходів Кремля, які спрямовуються на фінансування війни проти України.
Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Домбровскіса, будь-яке послаблення обмежень є контрпродуктивним, оскільки це посилює спроможність Росії вести війну. Він наголосив, що ігнорування лімітів цін підриває не лише підтримку України, а й зусилля США та Ізраїлю щодо стримування Ірану, якого також підтримує РФ.
Заклик пролунав на тлі зростання цін на нафту до 119 доларів за барель, що є найвищим показником за останні чотири роки. Причиною стрибка стали побоювання щодо скорочення видобутку в Перській затоці та перебоїв з експортом.
Для стабілізації ринку міністри фінансів країн G7 заявили про готовність за необхідності розблокувати нафту зі стратегічних резервів.
Стрімке подорожчання нафти на світовому ринку, спричинене війною в Ірані, зумовлено двома ключовими чинниками: блокуванням Тегераном Ормузької протоки задля безпеки в регіоні та неможливістю країн Перської затоки здійснювати експорт через участь у конфлікті.
На думку аналітиків, така кон'юнктура може бути вигідною для Росії, яка володіє значними ресурсами для експорту. Наразі через дію санкцій Москва постачає нафту лише обмеженому колу країн, серед яких Китай, Індія, Угорщина та Словаччина, втрачаючи доступ до ширших ринків збуту.
Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що уряд США розглядає послаблення нафтових санкцій проти Росії як інструмент боротьби з дефіцитом палива на глобальному ринку.
Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що частину нафтових санкцій проти Росії може бути скасовано на постійній основі.