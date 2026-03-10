Допомога агресору: у Єврокомісії пояснили, як послаблення санкцій США підсилює РФ та Іран

Ризики пом'якшення санкцій

За словами Домбровскіса, будь-яке послаблення обмежень є контрпродуктивним, оскільки це посилює спроможність Росії вести війну. Він наголосив, що ігнорування лімітів цін підриває не лише підтримку України, а й зусилля США та Ізраїлю щодо стримування Ірану, якого також підтримує РФ.

Ситуація на ринку нафти

Заклик пролунав на тлі зростання цін на нафту до 119 доларів за барель, що є найвищим показником за останні чотири роки. Причиною стрибка стали побоювання щодо скорочення видобутку в Перській затоці та перебоїв з експортом.

Для стабілізації ринку міністри фінансів країн G7 заявили про готовність за необхідності розблокувати нафту зі стратегічних резервів.