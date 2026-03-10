Помощь агрессору: в Еврокомиссии объяснили, как ослабление санкций США усиливает РФ и Иран

Еврокомиссия призвала США к строгому соблюдению ценового потолка на российскую нефть. Это необходимо для ограничения доходов Кремля, которые направляются на финансирование войны против Украины.
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Домбровскиса, любое ослабление ограничений является контрпродуктивным, поскольку это усиливает способность России вести войну. Он отметил, что игнорирование лимитов цен подрывает не только поддержку Украины, но и усилия США и Израиля по сдерживанию Ирана, которого также поддерживает РФ.
Призыв прозвучал на фоне роста цен на нефть до 119 долларов за баррель, что является самым высоким показателем за последние четыре года. Причиной скачка стали опасения относительно сокращения добычи в Персидском заливе и перебоев с экспортом.
Для стабилизации рынка министры финансов стран G7 заявили о готовности при необходимости разблокировать нефть из стратегических резервов.
Стремительное подорожание нефти на мировом рынке, вызванное войной в Иране, обусловлено двумя ключевыми факторами: блокированием Тегераном Ормузского пролива для безопасности в регионе и невозможностью стран Персидского залива осуществлять экспорт из-за участия в конфликте.
По мнению аналитиков, такая конъюнктура может быть выгодной для России, которая обладает значительными ресурсами для экспорта. Сейчас из-за действия санкций Москва поставляет нефть только ограниченному кругу стран, среди которых Китай, Индия, Венгрия и Словакия, теряя доступ к более широким рынкам сбыта.
Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что правительство США рассматривает ослабление нефтяных санкций против России как инструмент борьбы с дефицитом топлива на глобальном рынке.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что часть нефтяных санкций против России может быть отменена на постоянной основе.