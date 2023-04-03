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Допоміг "прослуховувати" жителів Донецьку. Повідомлено про підозру "міністру зв'язку "ДНР"

Фото: Допоміг "прослуховувати" жителів Донецьку. Повідомлено про підозру "міністру зв'язку "ДНР" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ повідомила про підозру так званому "міністру зв'язку "ДНР". Він допомагав ФСБ Росії встановлювати на "прослушку" жителів Донецька.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

СБУ зібрала докази вини ще двох керівників окупаційних органів у тимчасово захопленій частині Донеччини. Одним зі злочинців є голова так званого "Міністерства зв'язку "ДНР".

"На цій "посаді" він виконує завдання Москви щодо перелаштування місцевої телекомунікаційної галузі за російськими "стандартами". Для цього він організував запуск підконтрольної ФСБ мобільної мережі "Фенікс" на базі захопленого обладнання українських операторів зв’язку в окупованих районах області", - додає СБУ.

Також злочинець сприяв окупантам у примусовому "проведені" місцевих жителів на російську телефонну мережу. Таким чином спецслужби Росії отримали доступ до персональних даних абонентів.

"Крім того, ФСБ використовує підконтрольного телефонного оператора для поширення СМС-розсилок з дезінформацією про ситуацію на фронті та внутрішньополітичну обстановку в регіоні", - пише пресслужба.

Ще одним зловмисником є "заступник директора" так званого "унітарного підприємства "ДНР" оператора зв'язку "Фенікс". Він допоміг ФСБ отримати повний технологічний доступ до телекомунікаційного обладнання "мобільної" компанії.

"Наразі вони перебувають на тимчасово окупованій території сходу України. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності", - пише СБУ.

Фото: так званий "міністр зв'язку "ДНР" (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Краматорську затримали жінку, яка передавала окупантам інформацію про розміщення наших воїнів.

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