Помог "прослушивать" жителей Донецка. Сообщено о подозрении "министру связи "ДНР"

СБУ собрала доказательства вины еще двух руководителей оккупационных органов во временно захваченной части Донецкой области. Одним из преступников является глава так называемого "Министерства связи "ДНР".

"На этой "должности" он выполняет задание Москвы по перестройке местной телекоммуникационной отрасли по российским "стандартам". Для этого он организовал запуск подконтрольной ФСБ мобильной сети "Феникс" на базе захваченного оборудования украинских операторов связи в оккупированных районах области", - добавляет СБУ.

Также преступник способствовал оккупантам в принудительном "проведении" местных жителей на российскую телефонную сеть. Таким образом спецслужбы России получили доступ к персональным данным абонентов.

"Кроме того, ФСБ использует подконтрольного телефонного оператора для распространения СМС-рассылок с дезинформацией о ситуации на фронте и внутриполитической обстановке в регионе", - пишет пресс-служба.

Еще одним злоумышленником является "заместитель директора" так называемого "унитарного предприятия "ДНР" оператора связи "Феникс". Он помог ФСБ получить полный технологический доступ к телекоммуникационному оборудованию "мобильной" компании.

"Сейчас они находятся на временно оккупированной территории востока Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности", - пишет СБУ.

Фото: так называемый "министр связи "ДНР" (t.me/SBUkr)