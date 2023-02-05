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Допоміг "Маріупольський супротив": у МВС розкрили деталі удар ЗСУ по колоні мобілізованих росіян

Фото: у МВС розкрили деталі удар ЗСУ по колоні мобілізованих росіян (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські партизани допомогли розбомбити колону окупантівм на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, українським військовим поступила інформація від партизанів про колону російських вантажівок. Її вдалось розбомбити і росіяни зазнали значних втрат.

"Щось трапилось по дорозі завдяки своєчасно переданих даних Маріупольським Спротивом. Хороші новини. Приємні. Пишаюсь нашою групою "Ї" Маріупольського Спротиву", - написав він.

Нагадаємо, незважаючи на постійну небезпеку і жорсткі фільтраційні заходи, партизани в тимчасово окупованому Маріуполі продовжують надавати українській стороні інформацію про позиції росіян в місті.

Також відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі поновився рух ворожої військової техніки, яка їде в бік Мангуша та Бердянська.

Раніше ми писали, що Росія стягує війська до Маріуполя та околиць - наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч людей.

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