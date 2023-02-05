Помогло "Мариупольское сопротивление": в МВД раскрыли детали удар ВСУ по колонне мобилизованных россиян

Украинские партизаны помогли разбомбить колонну кафиров на Мариупольском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
По его словам, украинским военным поступила информация от партизан о колонне российских грузовиков. Ее удалось разбомбить и россияне понесли значительные потери.
"Что-то случилось по дороге благодаря своевременно переданным данным Мариупольского Сопротивления. Хорошие новости. Приятные. Горжусь нашей группой "Е" Мариупольского Сопротивления", - написал он.
Напомним, несмотря на постоянную опасность и жесткие фильтрационные меры, партизаны во временно оккупированном Мариуполе продолжают предоставлять украинской стороне информацию о позициях россиян в городе.
Также известно, что во временно оккупированном Мариуполе возобновилось движение вражеской военной техники, едущей в сторону Мангуша и Бердянска.
Ранее мы писали, что Россия взимает войска в Мариуполь и окраины - сейчас их численность перевалила за 30 тысяч человек.
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