Не допомагайте ворогу: в Повітряних силах звернулися до українців після обстрілу Києва

"Черговий масований обстріл Києва - один із найбільших за кількістю "балістики". Протиповітряна оборона застосовує Patriot! Через масовану атаку ворога, на жаль, є руйнування, загиблі та постраждалі, горить Лавра", - повідомив речник ПС.

Українці фотографують фрагмент ракети Patriot, яка сьогодні вночі ймовірно збила російський "Циркон", і, навіть не розуміючи чия вона, публікують це фото в мережах.

Ворожі Telegram-канали почали поширювати фото ракети до Patriot, що, ймовірно, збила російський "Циркон", і стверджувати, що по Лаврі нібито вдарила сама Україна.

Ігнат наголосив, що саме тому не потрібно виставляти в соцмережі фото уламків будь-яких ракет.

"Ось приклад (на скріншотах із ворожих ТЛГ-каналів), як ворог використовує будь-який український контент для просування власних наративів та пропаганди: чергова брехня, про те, що ми самі себе обстріляли!", - пояснив він.

Фото: скріншот із ворожих Telegram-каналів (facebook.com/yuriy.ignat)