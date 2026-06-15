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Не допомагайте ворогу: в Повітряних силах звернулися до українців після обстрілу Києва

14:51 15.06.2026 Пн
2 хв
Ворожі Telegram-канали поширюють брехню, що Україна "сама себе обстріляла"
aimg Ірина Глухова
Фото: Юрій Ігнат (suspilne media)

Російські пропагандисти використовують опубліковані українцями фото уламків ракет для поширення фейків про те, що Україна нібито сама себе обстрілює.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат у Facebook.

"Черговий масований обстріл Києва - один із найбільших за кількістю "балістики". Протиповітряна оборона застосовує Patriot! Через масовану атаку ворога, на жаль, є руйнування, загиблі та постраждалі, горить Лавра", - повідомив речник ПС.

Українці фотографують фрагмент ракети Patriot, яка сьогодні вночі ймовірно збила російський "Циркон", і, навіть не розуміючи чия вона, публікують це фото в мережах.

Читайте також: Ігнат назвав особливість масованої атаки з "Цирконами"

Ворожі Telegram-канали почали поширювати фото ракети до Patriot, що, ймовірно, збила російський "Циркон", і стверджувати, що по Лаврі нібито вдарила сама Україна.

Ігнат наголосив, що саме тому не потрібно виставляти в соцмережі фото уламків будь-яких ракет.

"Ось приклад (на скріншотах із ворожих ТЛГ-каналів), як ворог використовує будь-який український контент для просування власних наративів та пропаганди: чергова брехня, про те, що ми самі себе обстріляли!", - пояснив він.

Фото: скріншот із ворожих Telegram-каналів (facebook.com/yuriy.ignat)

Що відомо про обстріл Лаври

Нагадаємо, Росія в ніч на 15 червня здійснила масований обстріл по Україні. Основною ціллю ворога став Київ, де приліт був зокрема в Успенський собор Києво-Печерської лаври в самому центрі міста.

На російський удар емоційно відреагував предстоятель Православної церкви України Епіфаній, який засудив атаку на одну з головних християнських святинь країни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти цілеспрямовано били по частині Києва, де розташовані Києво-Печерська лавра та "Мистецький арсенал".

За його словами, для атаки росіяни використали ударні дрони "Герань-2".

На місці влучання були виявлені фрагменти корпусу та двигуна ворожого дрона, який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври.

Який вигляд має святиня після російського удару - читайте у репортажі РБК-Україна.

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Обстріл КиєваВійна в УкраїніРакети