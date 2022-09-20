UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допомагав зірвати опалювальний сезон. У Миколаєві затримали корегувальника окупантів

Фото: у Миколаєві затримали корегувальника ударів по опалювальній інфраструктурі (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону на півдні України. Мешканець Миколаєва мав отримати за це "винагороду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram відомства.

"У Миколаєві затримано агента, який передавав ворогу геолокації підприємств теплопостачання у прифронтових районах. Отримані координати загарбники планували використати для серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зрадником виявився мешканець Миколаєва. Якщо б обстріли виявилися успішними, чоловік би отримав грошову "винагороду".

Зловмисник фотографував та знімав на відео об’єкти з прив’язкою до місцевості, і передавав ці матеріали з детальним описом російському куратору.

"У разі захоплення міста загарбники обіцяли йому "гарантії безпеки" від репресивних дій окупаційної адміністрації", - додали в СБУ.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, у Миколаєві СБУ затримала російського агента, який фіксував на прихованому відеореєстраторі позиції ЗСУ на півдні.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім рекомендував залишити регіон усім, хто не має роботи та не допомагає армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв