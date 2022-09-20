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Помогал сорвать отопительный сезон. В Николаеве задержали корректировщика оккупантов

Фото: в Николаеве задержали корректировщика ударов по отопительной инфраструктуре (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары врага для срыва отопительного сезона на юге Украины. Житель Николаева должен был получить за это "вознаграждение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ведомства.

"В Николаеве задержан агент, который передавал врагу геолокации предприятий теплоснабжения в прифронтовых районах. Полученные координаты захватчики планировали использовать для серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался житель Николаева. Если бы обстрелы оказались успешными, мужчина бы получил денежное "вознаграждение".

Злоумышленник фотографировал и снимал на видео объекты с привязкой к местности и передавал эти материалы с подробным описанием российскому куратору.

"В случае захвата города захватчики обещали ему "гарантии безопасности" от репрессивных действий оккупационной администрации", - добавили в СБУ.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в Николаеве СБУ задержала российского агента, фиксировавшего на скрытом видеорегистраторе позиции ВСУ на юге.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рекомендовал покинуть регион всем, кто не имеет работы и не помогает армии.

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Николаев