Допомагав росіянам при спробі захопити столицю. В Києві затримали "сплячого" агента ФСБ

Агент ФСБ РФ "зливав" росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році. Його затримали, коли він намагався виконати нові завдання у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки затримала у Києві "сплячого" агента ФСБ. У перші дні повномасштабного вторгнення він збирав розвіддані для рашистів, а коли зрозумів, що вони не зможуть захопити столицю України, - "заліг на дно" і намагався уникнути правосуддя", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, протягом лютого-березня 2022 року він виконував завдання щодо виявлення місць базування українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

"Насамперед ворога цікавили опорні пункти і вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ на території та околицях міста. Для збирання розвідданих російський агент у проміжках між комендантськими годинами обходив вулиці мегаполіса під виглядом пересічного громадянина", - додали в СБУ.

На місцевості він намагався приховано зафіксувати максимум локацій українських оборонців для підготовки відповідного "звіту" до ФСБ. Серед масиву інформації окупанти сподівались ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, щоб завдати по них прицільні повітряні удари.

Однак агресору не вдалося реалізувати свої плани. Коли рашисти зрозуміли, що швидко захопити Київ їм не вдасться, зловмисник на тривалий час "заліг на дно" та "згорнув" свою розвідувальну активність, щоб уникнути викриття.

Згодом фігурант знову вийшов на дистанційний зв'язок з російським "куратором" і отримав від нього нові завдання.

"Цього разу ворожий агент мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди, завуальовані під "загальні настрої" мешканців Київщини.

Встановлено, що у дописах на власній Facebook-сторінці зловмисник вихваляв окупантів та закликав до захоплення столичного регіону.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Не перший випадок

Як повідомлялося, раніше правоохоронці затримали у Києві екс-чиновника, який був агентом ФСБ. Він пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.

Крім того, СБУ затримала російського агента, який розвідував місця розташування озброєння ЗСУ у Київській області. Зловмисником виявився мешканець Білої Церкви, його ще у грудні завербував кадровий співробітник ФСБ РФ.

Також СБУ затримала агента Росії, який у перші дні повномасштабного вторгнення супроводжував ворожі війська до околиць Києва.