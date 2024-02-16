Помогал россиянам при попытке захватить столицу. В Киеве задержали "спящего" агента ФСБ

Агент ФСБ РФ "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году. Он был задержан, когда он пытался выполнить новые задачи в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности задержала в Киеве "спящего" агента ФСБ. В первые дни полномасштабного вторжения он собирал разведданные для рашистов, а когда понял, что они не смогут захватить столицу Украины, -"залег на дно" и пытался избежать правосудия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение февраля-марта 2022 года он выполнял задачи по выявлению мест базирования украинских защитников, участвовавших в боях за Киев.

"Прежде всего, врага интересовали опорные пункты и огневые позиции бойцов Центра специальных операций "А" СБУ на территории и окрестностях города. Для сбора разведданных российский агент в промежутках между комендантскими часами обходил улицы мегаполиса под видом рядового гражданина", - добавили в СБУ.

На местности он пытался скрыто зафиксировать максимум локаций украинских защитников для подготовки соответствующего "отчета" в ФСБ. Среди массива информации оккупанты надеялись идентифицировать боевые позиции украинских спецназовцев, чтобы нанести по ним прицельные воздушные удары.

Однако агрессору не удалось реализовать свои планы. Когда рашисты поняли, что быстро захватить Киев им не удастся, злоумышленник на длительное время "залег на дно" и "свернул" свою разведывательную активность, чтобы его не разоблачили.

Впоследствии фигурант снова вышел на дистанционную связь с российским "куратором" и получил от него новые задачи.

"На этот раз вражеский агент должен был активно распространять в соцсетях тезисы кремлевской пропаганды, завуалированные под "общие настроения" жителей Киевщины.

Установлено, что в сообщениях на собственной Facebook-странице злоумышленник восхвалял оккупантов и призывал к захвату столичного региона.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Не первый случай

Как сообщалось, ранее правоохранители задержали в Киеве экс-чиновника, который был агентом ФСБ. Он предлагал присоединить восточные регионы Украины в Ростовскую область РФ.

Кроме того, СБУ задержала российского агента, разведывавшего места расположения вооружения ВСУ в Киевской области. Злоумышленником оказался житель Белой Церкви, его еще в декабре завербовал кадровый сотрудник ФСБ РФ.

Также СБУ задержала агента России, который в первые дни полномасштабного вторжения сопроводил вражеские войска к окрестностям Киева.