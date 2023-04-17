У Мінспорту створили список з росіян та білорусів, які підтримують війну в Україні

Міністерство молоді та спорту створили спеціальний список, до якого включили спортсменів та чиновників з Росії та Білорусі, які підтримують війну проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки щодо нових санкцій проти Росії. Зокрема, обмеження запровадили проти відомих спортсменів з країни-агресора.

Переглянути весь список можна ТУТ.

Зауважимо, що деякі зі спортсменів також знаходяться у санкційному списку.

У списку опинились 23 представники спорту, серед яких - футболіст Роман Широков, шахіст Сергій Карякін, лижник Олександр Большунов та художня гімнастка Аліна Кабаєва.

Також Німеччина може заборонити росіянам в'їзд на змагання, попри рішення Міжнародного олімпійського комітету.

Раніше стало відомо, що виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війну.

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