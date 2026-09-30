Допомагали купити зброю Ірану. США запровадили санкції проти 13 країн, включаючи компанії РФ

У вівторок, 29 вересня, США оголосили про нові санкції проти 13 фізичних та юридичних осіб, які перебувають у тому числі в Росії, Китаї, Гонконгу та Пакистані. Причина – вони допомогли Ірану купити зброю та комплектуючі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише Reuters, ці санкції, оголошені Мінфіном та Держдепом, є частиною зусиль адміністрації Трампа щодо економічної ізоляції Ірану та примусу країни до переговорів про припинення війни, розпочатої ударами США та Ізраїлю 28 лютого.
"Міністерство фінансів не зазнає жодної підтримки режиму і продовжить виявляти, викривати та ізолювати посібників Ірану", - заявив глава Мінфіну Скотт Бессент.
Також у міністерстві заявили, що санкції спрямовані на ослаблення здатності Тегерана відновити свої програми з розробки озброєнь, а також збільшення витрат для тих, хто підтримує зусилля Ірану із закупівель.
Таким чином, до нового списку санкцій потрапили:
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно відмовився від мирного плану Ірану. Натомість, за даними WSJ, Трамп сказав своєму оточенню, що очікує відновлення ударів після виборів.
Також ми писали, що згідно з Axios, США готові послабити санкції проти Ірану та розморозити активи країни, якщо будуть кроки Тегерана щодо ядерної програми.