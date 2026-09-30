Допомагали купити зброю Ірану. США запровадили санкції проти 13 країн, включаючи компанії РФ

Як пише Reuters, ці санкції, оголошені Мінфіном та Держдепом, є частиною зусиль адміністрації Трампа щодо економічної ізоляції Ірану та примусу країни до переговорів про припинення війни, розпочатої ударами США та Ізраїлю 28 лютого.

"Міністерство фінансів не зазнає жодної підтримки режиму і продовжить виявляти, викривати та ізолювати посібників Ірану", - заявив глава Мінфіну Скотт Бессент.

Також у міністерстві заявили, що санкції спрямовані на ослаблення здатності Тегерана відновити свої програми з розробки озброєнь, а також збільшення витрат для тих, хто підтримує зусилля Ірану із закупівель.

Таким чином, до нового списку санкцій потрапили: