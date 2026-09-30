Помогали купить оружие Ирану. США ввели санкции против 13 стран, включая компании РФ

Во вторник, 29 сентября, США объявили о новых санкциях против 13 физических и юридических лиц, которые находятся в том числе в России, Китае, Гонконге и Пакистане. Причина - они помогли Ирану купить оружие и комплектующие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет Reuters, эти санкции, объявленные Минфином и Госдепом, являются частью усилий администрации Трампа по экономической изоляции Ирана и принуждению страны к переговорам о прекращении войны, начатой ударами США и Израиля 28 февраля.
"Министерство финансов не потерпит никакой поддержки режима и продолжит выявлять, разоблачать и изолировать пособников Ирана", - заявил глава Минфина Скотт Бессент.
Также в министерстве заявили, что санкции направлены на ослабление способности Тегерана возобновить свои программы по разработке вооружений, а также на увеличение расходов для тех, кто поддерживает усилия Ирана по закупкам.
Таким образом, в новый санкционный список попали:
Напомним, президент США Дональд Трамп недавно отказался от мирного плана Ирана. Вместо этого, по данным WSJ, Трамп сказал своему окружению, что ожидает возобновления ударов после выборов.
Также мы писали, что согласно Axios, США готовы ослабить санкции против Ирана и разморозить активы страны, если будут шаги Тегерана по ядерной программе.