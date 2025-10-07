Допомагали "купити" права: на Дніпропетровщині ділки вимагали гроші за водійські іспити

Злочинні схеми, націлені на водіїв

Раніше українців попереджали про нову шахрайську схему в інтернеті. Аферисти пропонують автомобілі за нібито вигідною ціною, використовуючи підроблені документи та маніпулюючи почуттями громадян через волонтерську тематику.

У поліції також нагадали, що замовлення "послуг" з виготовлення документів, включно з водійськими правами, через інтернет вкрай ризиковане. Це не тільки загрожує втратою грошей, а й може спричинити кримінальну відповідальність.

Окрім того, в Києві викрито корупційну схему на суму понад мільйон гривень, пов'язану із закупівлею обладнання для МВС. Колишньому заступнику керівника Головного сервісного центру вже повідомили про підозру.