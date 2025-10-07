Помогали "купить" права: на Днепропетровщине дельцы требовали деньги за водительские экзамены

Преступные схемы, нацеленные на водителей

Ранее украинцев предупреждали о новой мошеннической схеме в интернете. Аферисты предлагают автомобили по якобы выгодной цене, используя поддельные документы и манипулируя чувствами граждан через волонтерскую тематику.

В полиции также напомнили, что заказ "услуг" по изготовлению документов, включая водительские права, через интернет крайне рискован. Это не только грозит потерей денег, но и может повлечь уголовную ответственность.

Кроме того, в Киеве разоблачена коррупционная схема на сумму более миллиона гривен, связанная с закупкой оборудования для МВД. Бывшему заместителю руководителя Главного сервисного центра уже сообщили о подозрении.