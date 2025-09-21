Українців попереджено: МВС розкрило нову схему шахраїв щодо авто
Українців попереджають про нову шахрайську схему в інтернеті: аферисти пропонують автомобілі за нібито вигідною ціною, використовуючи підроблені документи та маніпулюючи почуттями громадян через волонтерську тематику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МВС України в мережі Telegram.
Кіберполіція спільно з Головним сервісним центром МВС України виявила нову схему онлайн-шахрайства, в якій зловмисники ошукують громадян під час продажу автомобілів.
Як повідомили у відомстві, аферисти пропонують неіснуючі авто за "вигідною ціною" та надають підроблені документи для переконливості.
Особливістю шахраїв є використання емоційних тем, зокрема волонтерської діяльності, щоб викликати довіру та змусити потенційних покупців діяти швидко.
Рекомендації МВС для безпечної угоди з купівлі автомобіля
У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що для власної безпеки при купівлі автомобіля в інтернеті необхідно:
перевіряти всю інформацію тільки через офіційні канали, включно з базами МВС і реєстрами;
не довіряти копіям документів, надісланим у месенджерах, адже вони легко можуть бути вкрадені;
ніколи не переказувати гроші за авто, яке не було оглянуто особисто.
МВС нагадує, що обережність та уважність при онлайн-угодах дають змогу уникнути фінансових втрат та зберегти безпеку.
Нагадуємо, що замовлення "послуг" з виготовлення документів, включно з водійськими правами, через інтернет вкрай ризиковане. Це не тільки загрожує втратою грошей, а й може спричинити кримінальну відповідальність.
