Головна » Життя » Суспільство

Допомагали "купити" права: на Дніпропетровщині ділки вимагали гроші за водійські іспити

Вівторок 07 жовтня 2025 13:01
Допомагали "купити" права: на Дніпропетровщині ділки вимагали гроші за водійські іспити Фото: на Дніпропетровщині ділки вимагали гроші за водійські іспити (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Дніпропетровщині викрили двох осіб, які вимагали гроші за сприяння у складанні водійських іспитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Telegram Дніпропетровської обласної прокуратури.

Два мешканці області отримали підозру у одержанні неправомірної вигоди за вплив на співробітників сервісних центрів МВС.

Деталі справи

За даними слідства, мешканець Кривого Рогу за 2 тисячі доларів "гарантував" успішне складання теоретичної частини іспиту для отримання посвідчення водія.

Його спільник за 350 доларів обіцяв забезпечити позитивний результат під час практичної частини. Чоловіків затримано під час отримання неправомірної вигоди.

Злочинні схеми, націлені на водіїв

Раніше українців попереджали про нову шахрайську схему в інтернеті. Аферисти пропонують автомобілі за нібито вигідною ціною, використовуючи підроблені документи та маніпулюючи почуттями громадян через волонтерську тематику.

У поліції також нагадали, що замовлення "послуг" з виготовлення документів, включно з водійськими правами, через інтернет вкрай ризиковане. Це не тільки загрожує втратою грошей, а й може спричинити кримінальну відповідальність.

Окрім того, в Києві викрито корупційну схему на суму понад мільйон гривень, пов'язану із закупівлею обладнання для МВС. Колишньому заступнику керівника Головного сервісного центру вже повідомили про підозру.

