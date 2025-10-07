Помогали "купить" права: на Днепропетровщине дельцы требовали деньги за водительские экзамены

На Днепропетровщине разоблачили двух человек, которые требовали деньги за содействие в сдаче водительских экзаменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Telegram Днепропетровской областной прокуратуры.

Его сообщник за 350 долларов обещал обеспечить положительный результат во время практической части. Мужчины задержаны во время получения неправомерной выгоды.

По данным следствия, житель Кривого Рога за 2 тысячи долларов "гарантировал" успешную сдачу теоретической части экзамена для получения водительского удостоверения.

Два жителя области получили подозрение в получении неправомерной выгоды за влияние на сотрудников сервисных центров МВД.

Преступные схемы, нацеленные на водителей

Ранее украинцев предупреждали о новой мошеннической схеме в интернете. Аферисты предлагают автомобили по якобы выгодной цене, используя поддельные документы и манипулируя чувствами граждан через волонтерскую тематику.

В полиции также напомнили, что заказ "услуг" по изготовлению документов, включая водительские права, через интернет крайне рискован. Это не только грозит потерей денег, но и может повлечь уголовную ответственность.

Кроме того, в Киеве разоблачена коррупционная схема на сумму более миллиона гривен, связанная с закупкой оборудования для МВД. Бывшему заместителю руководителя Главного сервисного центра уже сообщили о подозрении.