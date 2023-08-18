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Допомагала ухилянтам за "хабарі". Викрито посадовицю військкомату Львівської області

Фото: Допомагала ухилянтам за "хабарі". Викрито посадовицю військкомату Львівської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Посадовицю територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області викрили на "хабарі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, старша офіцерка за 1000 доларів США обіцяла жителю Львівського району поновити дані у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного", - пише пресслужба. 

Як відзначає Офіс генерального прокурора, поновлення даних у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного унеможливило б отримання ним повістки про виклик до іншого ТЦК. 

Жінку було затримано під час отримання неправомірної вигоди.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб", - додає Офіс генерального прокурора. 

 
 

 Фото: Допомагала ухилянтам за "хабарі". Викрито посадовицю військкомату Львівської області (gp.gov.ua)

Перевірки у військкоматах 

Після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. За слова глави держави, правоохоронці виявили багато випадків зловживань.

Вже 17 серпня президента затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

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