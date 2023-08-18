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Помогала уклонистам за "взятки". Разоблачена чиновница военкомата Львовской области

Фото: Помогала уклонистам за "взятки". Разоблачена чиновница военкомата Львовской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Чиновницу территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области разоблачили на "взятке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, старший офицер за 1000 долларов США обещала жителю Львовского района восстановить данные во временном удостоверении военнообязанного", - пишет пресс-служба. 

Как отмечает Офис генерального прокурора, восстановление данных во временном удостоверении военнообязанного сделало бы невозможным получение им повестки о вызове в другой ТЦК. 

Женщина была задержана во время получения неправомерной выгоды.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Устанавливается причастность к содеянному других лиц", - добавляет Офис генерального прокурора.

 
 

Фото: Помогала уклоняющимся за "взятки". Разоблачена должностница военкомата Львовской области (gp.gov.ua)

Проверки в военкоматах

После громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране. По словам главы государства, правоохранители обнаружили много случаев злоупотребления.

Уже 17 августа президент утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов.

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