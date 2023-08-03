Зеленський про перевірку воєнкомів: виявилося багато огидних зловживань
Під час перевірки українських територіальних центрів комплектування та соцпідтримки правоохоронці виявляють багато зловживань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Були сьогодні звіти керівника Служби безпеки України Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Зокрема, одне з питань - перевірка воєнкомів. Поговорили детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних ", - розповів глава держави.
За його словами, всі факти, які виявили правоохоронці, представлять суспільству та розслідуватимуть у рамках кримінальних проваджень.
Він підкреслив, що виведення таких перевірок є очевидним - у системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України.
"У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив честь і не втратив Україну. Дякую їм", - додав Зеленський.
Скандали з воєнкомами
Нагадаємо, останні кілька тижнів в Україні стали резонансними скандали за участю начальників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Зокрема у воєнкома Одеської області виявили дорогу нерухомість в Іспанії, а також люксові автомобілі.
При цьому нещодавно правоохоронці встановили, що воєнком Дніпропетровської області міг незаконно збагатитися. В нього також знайшли дороге майно.
Більш детально про скандали з воєнкомами читайте у матеріалі РБК-Україна.
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