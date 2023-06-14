Допомагала "Росатому" будувати п'ять АЕС. СБУ викрила компанію в Києві (фото)

СБУ викрила київську компанію, яка допомагала підсанкційному "Росатому" будувати 5 АЕС у різних країнах. До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії через власного дилера у Москві, а "Росатом" був її головним замовником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Це монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій", - йдеться в повідомленні.

Київське бюро компанії продовжило співпрацю з російською компанію навіть після повномасштабного вторгнення, заборони вивезення товарів на митну територію РФ і введення санкцій проти "Росатому", який використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанцій у різних країнах світу.

Як працювала схема?

Для цього розробили схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми.

При виїзді з України товар "переоформлювали" на фактичних отримувачів - підконтрольні "Росатому" компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав "за новим маршрутом".

При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники "Росатому" здійснювали у режимі онлайн.

За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на суму близько 42 млн гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку з доказами незаконної діяльності.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Санкції проти "Росатому"

5 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про запровадження санкцій проти російської атомної галузі, у тому числі й проти "Росатому". При цьому санкції проти цієї компанії досі не введені на міжнародному рівні. При цьому на початку травня Верховна рада України закликала іноземні держави ввести санкції проти "Росатому". На думку глави МЗС Дмитра Кулеби, Європейський союз не вводить санкції проти "Росатому", оскільки компанія має спільний бізнес з європейськими компаніями. Вони, зокрема, обслуговують атомні електростанції на території Європи.