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Рада закликала іноземні держави запровадити санкції проти "Росатому"

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Вівторок 02 травня 2023 17:50
Рада закликала іноземні держави запровадити санкції проти "Росатому" Фото: "Росатом" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 2 травня, Верховна рада України закликала іноземні держави запровадити санкції проти "Росатому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Парламент підтримав Постанову нардепа Інни Совсун №9060 і звернувся до усіх іноземних держав, щодо накладення санкцій на російську державну корпорацію з атомної енергії "Росатом", - йдеться у повідомленні.

Також цей заклик буде адресований і Європейському парламенту та Міжнародному агентству з атомної енергії. Іноземні держави та організації повинні запровадити заходи для зменшення співпраці з РФ у сфері ядерної енергетики.

За відповідне рішення проголосували 298 депутатів.

Раніше в Офісі президента України заявляли, що міжнародним партнерам слід сконцентруватися на введені санкції проти "Росатому" та російських банків, а також пропагандистів.

Європейська комісія вже розпочала роботу над 11-м пакетом санкцій щодо Росії, тому частина країн відновили тиск проти ядерної промисловості країни.

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