Помогала "Росатому" строить пять АЭС. СБУ разоблачила компанию в Киеве (фото)

СБУ разоблачила киевскую компанию, которая помогала подсанкционному "Росатому" строить 5 АЭС в разных странах. До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию через собственного дилера в Москве, а "Росатом" являлся ее главным заказчиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Это монополист в сфере разработки, серийного изготовления и снабжения трубопроводной арматуры для атомных электростанций", - говорится в сообщении.

Киевское бюро компании продолжило сотрудничество с российской компанией даже после полномасштабного вторжения, запрета вывоза товаров на таможенную территорию РФ и введения санкций против "Росатома", использующего украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанций в разных странах мира.

Как работала схема?

Для этого была разработана схема обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции выступали подконтрольные зарубежные фирмы.

При выезде из Украины товар "переоформляли" на фактических получателей - подконтрольные "Росатому" компании, строящие АЭС. То есть после пересечения границы он ехал "по новому маршруту".

При этом сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители "Росатома" осуществляли в режиме онлайн.

По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу РФ на сумму около 42 млн гривен.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили гендиректору Киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Во время обысков у фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Санкции против "Росатома"

5 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли, в том числе и против "Росатома". При этом, санкции против этой компании до сих пор не введены на международном уровне. При этом в начале мая Верховная рада Украины призвала иностранные государства ввести санкции против "Росатома". По мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, Европейский союз не вводит санкции против "Росатома", поскольку у компании есть совместный бизнес с европейскими компаниями. Они, в частности, обслуживают атомных электростанций на территории Европы.