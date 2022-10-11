UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допомагала оминати санкції Дерипасці. Британську бізнесвумен заарештували за звинуваченням США

Фото: в Англії заарештували бізнесмена за допомогу Дерипасці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британську бізнесвумен Грем Бонем-Картер було заарештовано поліцією в Лондоні за звинуваченням США в змові з метою порушення санкцій, запроваджених щодо російського олігарха Олега Дерипаскі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Федеральні прокурори Манхеттена заявили, що добиватимуться її екстрадиції. Вона платила за нерухомість у США, що належить Дерипасці, і намагалася вивезти витвори мистецтва олігарха зі Сполучених Штатів за кордон.

"Бонем-Картер приховала джерело фінансування утримання та управління щедрими активами Дерипаски в США порушуючи міжнародні санкції", - заявив у своїй заяві головний федеральний прокурор Манхеттена Даміан Вільямс.

Минулого місяця Міністерство юстиції звинуватило Дерипаску в порушенні санкцій: він використав фінансову систему США для утримання трьох розкішних об'єктів нерухомості, найняв жінку для покупки музичної студії у Каліфорнії.

Прокурори заявили, що Бонем-Картер працювала в компанії, якою володів Дерипаска, приблизно з 2003 року та керувала його житловою нерухомістю в Європі.

2021 року Бонем-Картер перевела більше 1 мільйона доларів з російського банківського рахунку компанії, яку вона контролювала від імені Дерипаски, на нью-йоркський рахунок. За словами прокурорів, платежі призначалися для оплати утримання двох житлових будинків Дерипаски у Нью-Йорку та одного у Вашингтоні, які він придбав у період з 2005 по 2008 рік.

Нагадаємо, що Британія ввела санкції проти семи олігархів із РФ. Серед них був Олег Дерипаска.

Також Мінфін Франції заарештував 3 маєтки російських бізнесменів. Конфіскували віллу "Геркулес" поблизу Сен-Тропе. Вона з 2005 року належить Дерипасці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВторгнення Росії до УкраїниЛондонСполучені Штати Америки