Допомагала оминати санкції Дерипасці. Британську бізнесвумен заарештували за звинуваченням США

Федеральні прокурори Манхеттена заявили, що добиватимуться її екстрадиції. Вона платила за нерухомість у США, що належить Дерипасці, і намагалася вивезти витвори мистецтва олігарха зі Сполучених Штатів за кордон.

"Бонем-Картер приховала джерело фінансування утримання та управління щедрими активами Дерипаски в США порушуючи міжнародні санкції", - заявив у своїй заяві головний федеральний прокурор Манхеттена Даміан Вільямс.

Минулого місяця Міністерство юстиції звинуватило Дерипаску в порушенні санкцій: він використав фінансову систему США для утримання трьох розкішних об'єктів нерухомості, найняв жінку для покупки музичної студії у Каліфорнії.

Прокурори заявили, що Бонем-Картер працювала в компанії, якою володів Дерипаска, приблизно з 2003 року та керувала його житловою нерухомістю в Європі.

2021 року Бонем-Картер перевела більше 1 мільйона доларів з російського банківського рахунку компанії, яку вона контролювала від імені Дерипаски, на нью-йоркський рахунок. За словами прокурорів, платежі призначалися для оплати утримання двох житлових будинків Дерипаски у Нью-Йорку та одного у Вашингтоні, які він придбав у період з 2005 по 2008 рік.