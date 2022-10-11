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Помогала обходить санкции Дерипаске. Британскую бизнесвумен арестовали по обвинению США

Фото: в Англии арестовали бизнесмена за помощь Дерипаске (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британская бизнесвумен Грэм Бонем-Картер была арестована полицией в Лондоне по обвинению США в сговоре с целью нарушения санкций, введенных в отношении российского олигарха Олега Дерипаски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Федеральные прокуроры Манхэттена заявили, что будут добиваться ее экстрадиции. Она платила за недвижимость в США, принадлежащую Дерипаске, и пыталась вывезти произведения искусства олигарха из Соединенных Штатов за границу.

"Бонэм-Картер скрыла источник финансирования содержания и управления щедрыми активами Дерипаски в США в нарушение международных санкций", - заявил в своем заявлении главный федеральный прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс.

В прошлом месяце Министерство юстиции обвинило Дерипаску в нарушении санкций: он использовал финансовую систему США для содержания трех роскошных объектов недвижимости, нанял женщину для покупки музыкальной студии в Калифорнии.

Прокуроры заявили, что Бонэм-Картер работала в компании, которой владел Дерипаска, примерно с 2003 года и управляла его жилой недвижимостью в Европе.

В 2021 году Бонэм-Картер перевела чуть более 1 миллиона долларов с российского банковского счета компании, которую она контролировала от имени Дерипаски, на нью-йоркский счет. По словам прокуроров, платежи предназначались для оплаты содержания двух жилых домов Дерипаски в Нью-Йорке и одного в Вашингтоне, которые он приобрел в период с 2005 по 2008 год.

Напомним, что Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ. Среди них был Олег Дерипаска.

Также, Минфин Франции арестовал 3 имения российских бизнесменов . Конфисковали виллу "Геркулес" близ Сен-Тропе. Она с 2005 года принадлежит Дерипаске.

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