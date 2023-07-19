Допомагає викрадати дітей з України. Кулеба закликав суд Гааги арештувати главу ЧХ Білорусі

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих територій України", - заявив Кулеба.

Він наголосив, що усі винні у крадіжках українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності.

Вивезення український дітей на території РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Зокрема, на початку червня російські загарбники вивезли до Росії 150 українських дітей із тимчасово окупованої території Луганської області. Окрім того, хочуть викрасти ще 750 дітей.

Також нещодавно стало відомо, що окупанти планують депортувати 300 дітей з Запорізької області до Чуваської Республіки.

Участь Білорусі в незаконній депортації

Сьогодні стало відомо, що глава Червоного Хреста Білорусі Дмитро Шевцов визнав що "брав, бере, і братиме - активну участь" у вивезенні дітей з України.

На початку місяця ми повідомляли, що білоруський паралімпієць допомагає незаконно вивозити дітей з окупованих територій України.

До того ж уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що українська влада має підтвердження того, що територією Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

Своєю чергою генпрокурор України Андрій Костін наголосив, що Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовій депортації дітей з тимчасово окупованих територій.

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