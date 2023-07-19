Помогает похищать детей из Украины. Кулеба призвал суд Гааги арестовать главу ЧХ Беларуси
Украина призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы Красного Креста Белоруссии Дмитрия Шевцова.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины", - заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что все виновные в кражах украинских детей должны быть привлечены к ответственности.
Вывоз украинских детей на территории РФ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.
В частности, в начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области. Кроме того, хотят похитить еще 750 детей.
Также недавно стало известно, что оккупанты планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.
Участие Беларуси в незаконной депортации
Сегодня стало известно, что глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов признал, что "принимал, принимает, и будет принимать - активное участие" в вывозе детей из Украины.
В начале месяца мы сообщали, что белорусский паралимпиец помогает незаконно вывозить детей с оккупированных территорий Украины.
К тому же уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что украинские власти подтверждают, что территорией Беларуси при участии власти этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.
В свою очередь генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что Украина расследует вероятную роль Беларуси в принудительной депортации детей с временно оккупированных территорий.
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