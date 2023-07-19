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Помогает похищать детей из Украины. Кулеба призвал суд Гааги арестовать главу ЧХ Беларуси

Новина українською →
Украина, Среда 19 июля 2023 16:16
Помогает похищать детей из Украины. Кулеба призвал суд Гааги арестовать главу ЧХ Беларуси Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Image)
Автор: Карина Левицкая

Украина призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы Красного Креста Белоруссии Дмитрия Шевцова.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины", - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что все виновные в кражах украинских детей должны быть привлечены к ответственности.

Вывоз украинских детей на территории РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

В частности, в начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области. Кроме того, хотят похитить еще 750 детей.

Также недавно стало известно, что оккупанты планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.

Участие Беларуси в незаконной депортации

Сегодня стало известно, что глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов признал, что "принимал, принимает, и будет принимать - активное участие" в вывозе детей из Украины.

В начале месяца мы сообщали, что белорусский паралимпиец помогает незаконно вывозить детей с оккупированных территорий Украины.

К тому же уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что украинские власти подтверждают, что территорией Беларуси при участии власти этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

В свою очередь генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что Украина расследует вероятную роль Беларуси в принудительной депортации детей с временно оккупированных территорий.

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