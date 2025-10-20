Допомагає розвідка. У ГУР пояснили, як критична інфраструктура готується до ударів росіян

"Я знаю, що ви дуже уважно відслідковуєте все, що пов’язано з так званим форматом "Рамштайн" та іншими домовленостями, які ми маємо з партнерами. На сьогодні пріоритет номер один – це засоби протиповітряної оборони. Це всі розуміють – ми, наші партнери, наші союзники", - заявив Скібіцький.

За його словами, без потужної, багатоешеленованої системи ППО, яка передбачає різні висоти і дальності, повністю забезпечити безпеку наших об’єктів неможливо.

"Відповідно, ми маємо інформацію, попереджаємо і наші Повітряні сили, і керівників підприємств критичної інфраструктури, коли планується удар, які сили та засоби можуть бути залучені", - пояснив заступник начальника ГУР МО України.

Він також підкреслив, що такі кроки дозволяють, по-перше, підготуватися до можливого удару з боку РФ, а по-друге – зробити маневр силами і засобами ППО, щоб гарантовано організувати безпеку та протиповітряну оборону на найважливіших об’єктах.

Досвід України корисний в Європі

РФ останнім часом проводить активні дії на території країн Європи. У ЄС розуміють наскільки важливе своєчасне виявлення, оповіщення та організація системи оборони. Мова йде і про навчання, і про підготовку.

Україна формувала свою ППО три роки. Міністри оборони країн-союзників розуміють, що на її створення необхідний комплексний підхід, що потребує часу та навичок.

"Тільки спільними зусиллями, у тому числі і з використанням нашого досвіду, можливо забезпечити гарантований протиповітряних захист найбільш критичних об'єктів", - резюмував Скібіцький.