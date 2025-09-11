Допомагає РФ фінансувати війну. Ексміністр часів Януковича отримав підозру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

За даними слідства, після втечі в Росію 2014 року ексчиновник створив у Москві фінансово-промислову групу, яка заробляє на видобутку корисних копалин в окупованій частині Луганської області. У 2024 році він і його спільник включили до складу холдингу захоплену шахту "Білоріченська" - одну з найбільших в Україні з видобутку антрациту.

Щоб отримати контроль над шахтою, партнер Клименка уклав угоду з так званим "міністром палива, енергетики та вугільної промисловості "ЛНР". За документами компанія отримала шахту в оренду з правом викупу, а також два допоміжних підприємства. Після цього в Росії видали ліцензію на розробку вугільних пластів.

Частину прибутку фігуранти направляли у вигляді податків до бюджету РФ, фактично фінансуючи російську армію.

СБУ повідомила Клименку та його спільнику про підозру в пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 ККУ). Розслідування триває, заходи проводяться СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

До слова, як зазначили українські правоохоронці, Клименко входив до близького оточення сім'ї екс-президента Віктора Януковича. Він обіймав посаду міністра доходів і зборів України, коли Янукович був президентом.