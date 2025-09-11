ua en ru
Помогает РФ финансировать войну. Экс-министр времен Януковича получил подозрение

Четверг 11 сентября 2025 18:22
Помогает РФ финансировать войну. Экс-министр времен Януковича получил подозрение Фото: Александр Клименко (Успішна країна / Facebook)
Автор: Иван Носальский

Бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко подозревают в помощи России финансировать полномасштабную войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По данным следствия, после бегства в Россию в 2014 году экс-чиновник создал в Москве финансово-промышленную группу, которая зарабатывает на добыче полезных ископаемых в оккупированной части Луганской области. В 2024 году он и его сообщник включили в состав холдинга захваченную шахту "Белореченская" - одну из крупнейших в Украине по добыче антрацита.

Чтобы получить контроль над шахтой, партнер Клименко заключил соглашение с так называемым "министром топлива, энергетики и угольной промышленности "ЛНР". По документам компания получила шахту в аренду с правом выкупа, а также два вспомогательных предприятия. После этого в России выдали лицензию на разработку угольных пластов.

Часть прибыли фигуранты направляли в виде налогов в бюджет РФ, фактически финансируя российскую армию.

СБУ сообщила Клименко и его сообщнику о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 УКУ). Расследование продолжается, меры проводятся СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

К слову, как отметили украинские правоохранители, Клименко входил в близкое окружение семьи экс-президента Виктора Януковича. Он занимал должность министра доходов и сборов Украины, когда Янукович был президентом.

Подозрение Захарченко

К слову, в июле 2024 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко.

Он в 2022 году пытался склонить чиновников Украины к измене.

