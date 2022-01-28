Додатковий мільярд доларів: НБУ покращив прогноз із приватних переказів в Україну

Фото: приватні перекази в Україну у 2022 році зростуть до 16,2 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національний банк України покращив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2021 році з 14,3 до 15,0 млрд доларів. На 2022 рік прогноз підвищений з 15,0 до 16,2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2022 року).

На 2023 рік прогноз підвищений з 15,7 до 17,0 млрд доларів.