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Додаткові американські війська почали прибувати до Польщі

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Субота 05 лютого 2022 12:21
Додаткові американські війська почали прибувати до Польщі Фото: до Польщі почали прибувати елітні війська США (twitter.com/USArmyEURAF)
Автор: Олександр Білоус

Перший літак з американськими солдатами з 82-ї повітряно-десантної дивізії, які дислокуватимуться в Польщі, приземлився в аеропорту Жешув-Ясенка. Всього в Польщі буде дислоковано 1,7 тисячі військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство РАР.

"Ми готові прийняти союзницьку підтримку",-заявив у суботу представник 18-ї механізованої дивізії майор Пшемислав Липчиньский.

У п'ятницю вісім американських літаків, на яких знаходилася Підготовча група, прибули на аеродром в Ясенці. Їх завданням є матеріально-технічне забезпечення солдатів, які будуть дислоковані в Польщі. Вони також доставили військову техніку.

На брифінгу в аеропорту Ясенка майор Липчиньский нагадав, що всього в Польщу повинні бути відправлені 1,7 тисячі солдатів армії США.

Прес-секретар підкреслив, що американська дивізія є елітним підрозділом. "Відповідним чином оснащені і навчені для виконання завдань по всьому світу протягом декількох годин з моменту оголошення тривоги", - додав майор Липчиньский.

Він зазначив, що польські солдати часто співпрацювали з американськими солдатами з 82-ї дивізії. "Ми разом виконували завдання, в т.ч. в Іраку і Афганістані. Ми також разом тренувалися під час міжнародних навчань, таких як "Дракон" і "Анаконда", - сказав він.

Поки невідомо, скільки солдатів прилетить до Польщі в суботу. На питання, де будуть розміщені американські війська, майор Липчиньский не назвав точного місця розташування. Він лише підкреслив, що військова база США буде розташована "на південному сході Польщі".

За словами військових, весь процес перекидання американських солдатів до Польщі може зайняти кілька днів.

Нагадаємо, 2 лютого президент США Джо Байден прийняв рішення відправити майже 3000 додаткових американських військових до Польщі та Румунії.

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