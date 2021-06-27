UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дополнительное повышение пенсий для людей старше 75 лет перенесли. Оно должно было быть в июле

Автор: РБК-Украина

С 1 июля люди, которые старше 75 лет, должны получить дополнительное повышение пенсий. Однако его перенесли на октябрь.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

Это связано с отсутствием ресурса. Пенсии планируют повысить на 400 грн.

"На 1 октября мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Но главное было сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут ее получать ежемесячно", - сказала Лазебная.

Она добавила, что в следующем году "и эти 500 гривен, которые мы платим 85-летним, и 400 гривен 75-летним не будут обесцениваться". Они будут также подлежать индексации.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, когда в Украине могут установить минимальную пенсию 3,5 тысяч гривен.

Также Лазебная напомнила, что для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет 35 лет стажа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии