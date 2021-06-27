RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Додаткове підвищення пенсій для людей старше 75 років перенесли. Воно мало бути в липні

Автор: РБК-Україна

З 1 липня люди, які старші 75 років, мають отримати додаткове підвищення пенсій. Однак його перенесли на жовтень.

Про це розказала міністр соціальної політики Марина Лазебна у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Це пов'язано із відсутністю ресурсу. Пенсії планують підвищити на 400 грн.

"На 1 жовтня. Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс". По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця", - сказала Лазебна.

Вона додала, що в наступному році "і ці 500 гривень, які ми платимо 85-літнім, і 400 гривень 75-літнім не будуть знецінюватися". Вони будуть також підлягати індексації.

Раніше в Мінсоцполітики розповіли, коли в Україні можуть встановити мінімальну пенсію 3,5 тисяч гривень.

Також Лазебна нагадала, що для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде 35 років стажу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії