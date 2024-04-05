"Допоки не помре": Росіяни три місяці утримують українського політв'язня Приходька в ШІЗО

Справа політв’язня Олега Приходька

Нагадаємо, на початку березня 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.

Йому оголосили вирок у сфабрикованій кримінальній справі за нібито спробу вчинення терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року. Захист українського політв'язня скаргу в Європейський суд з прав людини.

Пізніше "Військовий суд" у РФ відхилив апеляційну скаргу захисту українського політв'язня.

Варто зауважити, що у 2021 році український консул відвідав політв'язня Олега Приходька в російському СІЗО в Ростові-на-Дону. У нього зберігались серйозні проблеми зі здоров'ям.

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