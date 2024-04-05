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"Допоки не помре": Росіяни три місяці утримують українського політв'язня Приходька в ШІЗО

Фото: політв’язня Олега Приходька тримають три місяці в російському ШІЗО (graty.me)
Автор: Ярослава Борзова

Кримського політв’язня Олега Приходька три місяці безпідставно утримують у штрафному ізоляторі виправної колонії №2 Краснодарського краю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця в Telegram.

"Цинізм полягає в тому, що тюремники відверто кажуть ув’язненому, що в ШІЗО він залишатиметься, допоки не помре, адже отримали наказ "згори". Про це мені повідомила донька бранця - Наталя", - повідомив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що вже направив звернення до Уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової щодо неприпустимості постійного утримання у ШІЗО, встановлення обставин загрози життю  65-річного українського політв’язня Олега Приходька та притягнення до відповідальності причетних до тортур над ним.

Справа політв’язня Олега Приходька

Нагадаємо, на початку березня 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму. Також йому присудили сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.

Йому оголосили вирок у сфабрикованій кримінальній справі за нібито спробу вчинення терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року. Захист українського політв'язня скаргу в Європейський суд з прав людини.

Пізніше "Військовий суд" у РФ відхилив апеляційну скаргу захисту українського політв'язня.

Варто зауважити, що у 2021 році український консул відвідав політв'язня Олега Приходька в російському СІЗО в Ростові-на-Дону. У нього зберігались серйозні проблеми зі здоров'ям.

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