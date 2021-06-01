У политзаключенного Приходько серьезные проблемы со здоровьем. Его этапируют в колонию строгого режима
Украинский консул посетил политзаключенного Олега Приходько в российском СИЗО в Ростове-на-Дону. У него сохраняются серьезные проблемы со здоровьем.
Об этом пишет "Крым.Реалии".
Консул сообщил, что политзаключенный он страдает от опухания ног и хронических заболеваний внутренних органов. Приходько ожидает тяжелый период в колонии.
"На кону стоит лишь одно: не потерять и без того слабое здоровье и просто выжить. Сейчас Олег Аркадьевич страдает от опухания ног и хронических заболеваний внутренних органов", - сказал дипломат.
По словам консула, переданные для Приходько лекарства, дошли до него с 8-дневным опозданием. Дипломат обсудил эту проблему с администрацией СИЗО.
В ближайшие 10 дней политзаключенного этапируют в колонию строгого режима. Точная дата и место следующего содержания Приходько неизвестны ни адвокатам, ни консулам до прибытия в конечный пункт.
Ранее сообщалось, что "суд " в РФ отклонил апелляцию защиты политзаключенного Олега Приходько.
Напомним, в начале марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, приговорил крымчанина Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима. Также ему присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.
Ему огласили приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджога генконсульства РФ во Львове летом 2019 года. Защита украинского политзаключенного жалобу в Европейский суд по правам человека.