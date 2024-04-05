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"Пока не умрет": Россияне три месяца удерживают украинского политзаключенного Приходько в ШИЗО

Фото: политзаключенного Олега Приходько держат три месяца в российском ШИЗО (graty.me)
Автор: Ярослава Борзова

Крымского политзаключенного Олега Приходько три месяца безосновательно удерживают в штрафном изоляторе исправительной колонии №2 Краснодарского края.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.

"Цинизм состоит в том, что тюремщики откровенно говорят заключенному, что в ШИЗО он будет оставаться, пока не умрет , ведь получили приказ "сверху". Об этом мне сообщила дочь пленника - Наталья", - сообщил омбудсмен.

Лубинец отметил, что уже направил обращение к Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по поводу недопустимости постоянного содержания в ШИЗО, установления обстоятельств угрозы жизни 65-летнего украинского политзаключенного Олега Приходько и привлечения к ответственности причастных к пыткам над ним.

Дело политзаключенного Олега Приходько

Напомним, в начале марта 2021 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима. Также ему присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

Ему объявили приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года. Защита украинского политзаключенного жалобу в Европейский суд по правам человека

Позже "Военный суд" в РФ отклонил апелляционную жалобу защиты украинского политзаключенного.

Следует отметить, что в 2021 году украинский консул посетил политзаключенного Олега Приходько в российском СИЗО в Ростове-на-Дону. У него сохранялись серьезные проблемы со здоровьем.

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