"Пока не умрет": Россияне три месяца удерживают украинского политзаключенного Приходько в ШИЗО

Дело политзаключенного Олега Приходько

Напомним, в начале марта 2021 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима. Также ему присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

Ему объявили приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года. Защита украинского политзаключенного жалобу в Европейский суд по правам человека

Позже "Военный суд" в РФ отклонил апелляционную жалобу защиты украинского политзаключенного.

Следует отметить, что в 2021 году украинский консул посетил политзаключенного Олега Приходько в российском СИЗО в Ростове-на-Дону. У него сохранялись серьезные проблемы со здоровьем.

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