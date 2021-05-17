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"Суд" в РФ отклонил апелляцию защиты политзаключенного Олега Приходько

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Симферополь, Понедельник 17 мая 2021 15:10
"Суд" в РФ отклонил апелляцию защиты политзаключенного Олега Приходько Фото: политзаключенный Олег Приходько (crimeahrg.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Военный суд" в РФ отклонил апелляционную жалобу защиты украинского политзаключенного Олега Приходько готовит апелляционную жалобу, приговоренного к пяти годам лишения свободы. Коллегия судей оставила в силе решение первой инстанции.

Об этом в Facebook сообщила "Крымская правозащитная группа".

"Коллегия судей под председательством Сергея Винника оставила в силе решение суда первой инстанции, согласно которому Приходько признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы", - говорится в сообщении группы.

Отмечается, что в ходе рассмотрения апелляции суд проигнорировал доводы защиты о многочисленных нарушениях во время следственных действий и о том, что суд первой инстанции не дал оценку этим обстоятельствам при рассмотрении дела.

Напомним, в начале марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, приговорил крымчанина Олега Приходько до 5 лет колонии строгого режима. Также ему присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

Ему объявили приговор по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджога генконсульства РФ во Львове летом 2019 года. Защита украинского политзаключенного жалобу в Европейский суд по правам человека.

Как писало РБК-Украина, омбудсмен Людмила Денисова заявляет, что состояние здоровья Приходько, ухудшается.

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